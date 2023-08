Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore jandarmii Gruparii Mobile Constanta s au aflat la datorie pentru ca cei care se afla in statiunile de pe litoral sa se poata bucura in siguranta de mare, vremea placuta si spectacolele cultural artistice care se desfasoara pe intreg litoralul.Astfel, pe timpul executarii misiunii…

- Polițiștii au facut ravagii in weekend. Au fost reținute sute de permise de conducere, iar numeroase persoane au fost surprinse la volan fie consumand alcool, fie consumand droguri. Peste 730 de permise de conducere au fost retinute de politisti in ultimele 24 de ore, la nivel national, iar dintre care…

- Percheziții la trei locații din Bistrița intr-un dosar penal de trafic de droguri. Polițiștii au reținut doi tineri, de 16 și 18 ani, care ar fi oferit droguri minorilor, unele doze chiar gratuit. Timp de aproape 8 luni de zile, doi tineri de 16 și 18 ani ar fi oferit droguri, uneori chiar gratuit,…

- In perioada 30 iunie – 2 iulie a.c., 550 de polițiștii și jandarmi au desfașurat acțiuni pe raza intregului județ, cu efective marite, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța a cetațenilor, printr-o prezența activa, atat preventiva, cat și de combatere a unor abateri de la normele legale.…

- In centrul Bucureștiului, intr-o zona delimitata de Strada Colțea, Calea Moșilor și Biserica "Sfantul Gheorghe Nou", observam un numar alarmant de consumatori de droguri aflați intr-o stare agonizanta. Aceștia se intind pe banci sau chiar pe asfalt, oferind o imagine macabra.Mulți dintre ei prezinta…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament al Pfizer pentru tratarea caderii parului cauzata de o boala autoimuna, potrivit unui anunt al companiei, citat de Reuters.Medicamentul, numit Litfulo, a fost aprobat pentru persoanele cu varsta de cel putin…

- Patru tineri au fost retinuti pentru trafic de droguri in scoli, in urma a 13 perchezitii domiciliare efectuate in judetul Gorj si in municipiul Timisoara.''La data de 25 mai, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT - Biroul…