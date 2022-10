Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent test se inscrie anul acesta intr-o serie record de teste de armament care au crescut tensiunile in Peninsula Coreeana si au sporit temerile ca Phenianul ar putea efectua primul sau test nuclear dupa 2017.Miercuri, liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat personal lansarile de…

- Lansarile de rachete efectuate de Coreea de Nord in ultimele saptamani au fost exercitii "nucleare tactice", supravegheate personal de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat luni agentia de presa nord-coreeana ACTC.

- Agentia pentru Protectia Mediului din SUA (EPA) isi propune sa declare emisiile de la aeronavele mici cu motoare cu piston, care functioneaza cu combustibil cu plumb, ca fiind un pericol pentru sanatatea publica, transmite Reuters. Emisiile de la cele 190.000 de avioane de aviatie generala din SUA care…

- Douasprezece aeronave militare nord-coreene au zburat in formatie si au efectuat probabil un exercitiu de tragere, joi, intr-un aparent protest legat de recentele exercitii militare dintre Coreea de Sud si SUA, au indicat oficiali de la Seul citati de Yonhap, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Tokyo și Seul au denunțat Phenianul pentru ca amenința pacea in regiune dupa ce Coreea de Nord a lansat duminica o racheta balistica spre mare, in largul coastei sale de est. Acest lucru a venit dupa ce un portavion american a sosit vineri in Coreea de Sud – pentru prima data in patru ani – inaintea…

- Taiwanul a inceput luni o saptamana de exercitii de rutina cu munitie reala pentru a testa capacitatile diferitelor unitati de infanterie, blindate si elicoptere de asalt, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Armata rusa a pierdut cel puțin 8 avioane de lupta in explozia de marți de la aerodromul Saki , ceea ce reprezinta o mica parte din forțele aeriene ale Moscovei, dar capacitatea aviației navale a Flotei Marinei Ruse din Marea Neagra este acum semnificativ degradata, afirma ministerul britanic al apararii…

- Liderul Coreei de Nord a afirmat ca tara sa este pregatita sa-si cheme sub arme fortele de descurajare a razboiului nuclear si pentru orice confruntare militara cu SUA, relateaza, joi, presa de stat, in situatia in care exista indicii ca Nordul ar putea realiza primul sau test nuclear din anul 2017.