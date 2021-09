Pfizer testează un nou medicament împotriva coronavirusului Compania farmaceutica Pfizer a anunțat inceputul unui studiu legat de un nou medicament impotriva coronavirusului. Specialiștii vor sa dezvolte o noua schema de tratament sub forma de pastile care sa combata infecția cu Covid-19. In cadrul studiului, medicamentul cunoscut ca PF-07321332 va fi testat pe 2.660 de adulți sanatoși. Aceeași vor locui in aceeași casa cu o persoana infectata cu coronavirus. Totodata, medicamentul testat de Pfizer va fi administrat impreuna cu o doza mica de Ritonavir, un medicament mai vechi, folosit pe scara larga in tratamentele combinate pentru infecția cu HIV.Cel… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

