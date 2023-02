Pfizer se află în discuţii iniţiale pentru achiziţionarea producătorului de medicamente oncologice Seagen Articolul, care a citat oameni familiarizati cu problema, spunea ca oferta ar putea depasi cu mult 30 de miliarde de dolari, dar ar putea exista o serie de obstacole, inclusiv potentialul unei revizuiri antitrust stricte a oricarei propuneri. Seagen are o capitalizare bursiera de aproximativ 30 de miliarde de dolari. Actiunile sale au scazut cu aproape 10% din iulie, cand au fost raportate pentru prima data discutiile despre o tranzactie cu Merck. Luni, actiunile Seagen au crescut cu 13%. Pfizer a refuzat sa comenteze articolul din WSJ, in timp ce Seagen nu a raspuns imediat la o solicitare de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

