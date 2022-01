Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi studii de amploare ale Centers for Disease Control and Prevention din SUA subliniaza importanta administrarii unei doze booster pentru a oferi cea mai buna protectie impotriva variantei de coronavirus Omicron, conform CNN.

- Potrivit rezultatelor studiului, preluate de ziarul South China Morning Post, niciunul dintre aceste doua vaccinuri nu a produs anticorpii necesari pentru a neutraliza varianta detectata pentru prima oara in Africa de Sud in urma cu mai putin de o luna.Cercetarea - ce trebuie inca revizuita inainte…

- Pfizer/BioNTech anunța un nou vaccin anti-COVID, adaptat variantei OMICRON. Cand ar putea fi disponibil pentru populație Pfizer/BioNTech anunța un nou vaccin anti-COVID, adaptat variantei OMICRON. Cand ar putea fi disponibil pentru populație Alianta Pfizer/BioNTech anunta ca pregatește un vaccin adaptat…

- Alianta Pfizer/BioNTech anunta ca pregatete un vaccin adaptat variantei omicron a SARS-CoV-2, care urmeaza sa fie gata ”in martie”, relateaza AFP, potrivit news.ro. Alianta farmaceutica anunta tot miercuri ca actualul sau vaccin impotriva covid-19 este, de altfel, ”eficient in continuare”…

- Producatorul britanic de medicamente GSK a anuntat ca tratamentul cu anticorpi realizat in parteneriat cu Vir Biotechnology, este eficient si in fata variantei Omicron. Studiile sunt incipiente, insa primele date arata o eficacitate ridicata in fata mutatiilor pe care le prezinta noua varianta. Datele…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Marea Britanie a aprobat un nou tratament cu anticorpi contra Covid, care ar putea funcționa și impotriva variantei Omicron, anunța Sky news. Este vorba despre medicamentul Sotrovimab (Xevudy) dezvoltat de GSK și Vir Biotechnology. Tratamentul e destinat…

- Alianta Pfizer-BioNTech a decis sa accelereze producerea unei doze specifice ”booster” de vaccin impotriva variantei omicron a SARS-CoV-2, care sa fie gata in 100 de zile, anunta luni compania germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, relateaza BFMTV.