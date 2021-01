Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer a redus, la jumatate, volumul de vaccinuri COVID-19 pe care le va livra saptamana aceasta unor state membre ale Uniunii Europene, au declarat joi pentru Reuters mai multi oficiali guvernamentali, potrivit Agerpres. Romania va primi doar 50% din volumul programat…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a redus, la jumatate, volumul de vaccinuri COVID-19 pe care le va livra saptamana aceasta unor state membre ale Uniunii Europene, au declarat joi pentru Reuters mai multi oficiali guvernamentali. Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta,…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, demonteaza un fake news si sustine ca producatorii vaccinurilor anti-COVID nu au primit imunitate in tarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, asa cum se intampla in Statele Unite.Romania a vaccinat peste 100.000 de cadre medicale de la inceputul campaniei,…

