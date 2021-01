Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer a redus, la jumatate, volumul de vaccinuri COVID-19 pe care le va livra saptamana aceasta unor state membre ale Uniunii Europene, au declarat joi pentru Reuters mai multi oficiali guvernamentali. Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta,…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a redus la jumatate livrarile de vaccinuri anti-Covid-19 pe care le va face saptamana aceasta unor state din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, au declarat azi mai multi oficiali guvernamentali, citați de agerpres . Romania va primi doar 50% din volumul programat…

- Un grup independent de experti a declarat luni ca oficialii chinezi ar fi putut aplica masuri de sanatate publica mai ferme in ianuarie pentru a reduce focarul initial de COVID-19 si a criticat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru ca nu a declarat starea de urgenta internationala pana pe…

- Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a anuntat sambata un "plan" care trebuie sa-i permita sa limiteze cu o saptamana intarzierile de livrari de vaccin contra Covid-19, in momentul in care Europa este ingrijorata ca livrarile de doze vor intarzia "trei, patru saptamani",…

- Mai multe țari membre ale Uniunii Europene critica ritmul distribuirii vaccinurilor anti-Covid-19. Ele susțin ca primesc cantitati mai mici de vaccinuri și se plang de incertitudine cu privire la livrarile viitoare, insa compania Pfizer spune ca aprovizionarea decurge conform planificarii, transmite…

- Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului sau anti-Covid-19 in perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, au anuntat azi compania si Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI), citate de agerpres . „Am primit acest mesaj astazi, cu putin inainte de ora 10.00…

- Companiile BioNTech (Germania) si Pfizer (SUA) vor livra Uniunii Europene 12,5 milioane de doze din noul lor vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul anului in curs, a afirmat marti directorul comercial al companiei germane, Sean Marett, intr-o conferinta de presa, transmite Reuters. Aceasta cifra reprezinta…

- Grupul american Pfizer a solicitat autorizarea de urgenta a vaccinului sau pentru COVID-19 in India, a declarat un consultant guvernamental in domeniul sanatatii din tara cu al doilea mare numar de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial, transmite Reuters, citata de news.ro.Pfizer, al carui vaccin…