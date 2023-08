Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiesti s-a impus in derby-ul cu Rapid cu scorul de 2-0, duminica seara, in Giulesti, dupa doua autogoluri semnate de Razvan Oaida si Borja Valle. Prima parte a meciului a fost una fara ocazii de gol, doar in finalul primei reprize aparand primele situatii notabile. Christian Irobiso (40)…

- In aceasta dimineața, de la 09:01, Alberto Boțoghina il va avea ca invitat la GSP Live pe Iosif Rotariu, cvintuplu campion al Romaniei. Vom discuta cele mai importante subiecte din fotbalul romanesc: infrangerea Rapidului de aseara in „Primvs Derby” dupa autogolurile lui Razvan Oaida și Borja Valle,…

- Universitatea Craiova a invins-o clar pe Politehnica Iasi, cu scorul de 4-1 (0-1), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal. Echipa oaspete a facut o prima repriza slaba si era condusa la pauza prin golul inscris de Alin Roman (44), din lovitura libera, mingea…

- Rapid Bucuresti si Petrolul Ploiesti au acumulat cate cinci puncte pana acum in acest sezon, fiind vecine de clasament.Etapa a cincea a Superligii, editia 2023 2024, continua cu inca patru meciuri, sambata, duminica si luni, iar duminica, 13 august, este programata, de la ora 21.30, o partida mult asteptata,…

- In etapa a sasea a Superligii, editia 2023 2024, Farul Constanta, campioana Romaniei, va juca in deplasare cu Rapid Bucuresti.Partdia a fost programata duminica, 20 august 2023, de la ora 18.15.In clasament, dupa etapa a patra, Farul se afla pe locul sase, cu sase puncte, iar Rapid ocupa pozitia a opta,…

- Universitatea Craiova si-a asigurat locul al patrulea in Superliga de fotbal, dupa ce a invins-o pe Rapid Bucuresti cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, in Giulesti, in ultimul meci din etapa a 9-a a play-off-ului.Universitatea pastreaza sanse la locul al treilea, insa are nevoie de o victorie in ultima…

- Superliga - Rezultatele etapei a noua din play-off si play-out si clasamentul. Meciurile din etapa a noua a fazelor play-off si play-out ale Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni. CITESTE SI BREAKING NEWS Simona Halep este acuzata de o noua incalcare a regulilor anti-doping 22:51 3…