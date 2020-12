Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerile private de Revelion cu peste 30 de invitați vor fi interzise in emiratul Dubai, relateaza News.ro, care citeaza publicația Arab News. Cei care vor incalca aceasta regula risca amenzi de 50.000 de dirhami (13.600 de dolari), mai arata sursa citata. Comitetul Suprem din Dubai pentru Gestionarea…

- Sarbatorile de iarna, in acest an, vor fi extrem de diferite fața de cum le știm. Oamenii legii vor lua la puricat cabanele din zona de munte, in special. Iar daca gasesc oameni chefuind, care nu sunt din aceeași familie, se lasa cu amenzi. Mai mult, petrecerea poate fi oprita de tot și participanții…

- Bulgaria a anunțat masuri drastice pentru a reduce numarul de infectari cu SARS-COV2. Miercuri, 25 noiembrie, Guvernul condus de Boiko Borisov a decis inchiderea scolilor, a restaurantelor si a centrelor comerciale. Spitalele din Bulgaria sunt suprasolicitate din cauza exploziei cazurilor de infectare…

- Petrecerile de Revelion din acest an s-ar putea ține doar in acele zone sau localitați unde rata de incidența a cazurilor de COVID-19 va fi sub 3 la mia de locuitori, este anunțul premierului Ludovic Orban. Intrebat cum vede Revelionul din acest an și la ce ar trebui sa se aștepte romanii in ceea ce…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca hotelurile vor fi deschise de Revelion, însa petrecerile private vor fi interzise. De asemnea, premierul a mai precizat și faptul ca oamenii pot sa amâne dorința de a petrece în aceasta perioada de pandemie.…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis celor care participa la diverse petreceri in aceasta perioada ca pot amana "dorinta de a se distra" si a subliniat ca, de Revelion, oamenii se vor putea caza in hoteluri, insa petrecerile private vor fi interzise. "Sa nu mai participe. Un mesaj foarte simplu. Putem…

- Evenimentele private nu mai pot fi organizate in nicio localitate și in niciun fel de condiții, pentru prevenirea infectarilor cu Covid-19. Noua restricție a fost propusa de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, in hotararea referitoare la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

- Evenimentele private – nunți, botezuri, majorate, petreceri – au fost interzise de Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta, a anunțat, in aceasta seara, Raed Arafat. Petrecerile sunt interzise atat in interiorul localurilor, cat și in spațiile deschise. Romanii care aveau programate evenimente…