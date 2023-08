Petrecerea cu tematică Barbie organizată de Adelina Pestrițu pentru fiica ei Petrecerea cu tematica Barbie organizata de Adelina Pestrițu pentru fiica ei Data de 3 august va avea intotdeauna o semnificație aparte in familia Adelinei Pestrițu. Este ziua in care, in urma cu cinci ani, a venit pe lume micuța Zenaida. Pentru a marca a aniversarea fetiței, Adelina și soțul ei, Virgil Șteblea, au organizat o petrecere la piscina. A fost o petrecere cu tematica Barbie. Locația a fost una tare frumoasa și decorata de poveste. Baloanele, personajele desprinse dintr-o lume roz, tortul cu etaj și candy bar-ul personalizat au completat perfect decorul. Adelina a impartașit cu urmaritorii… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

