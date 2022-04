Petrecere pe stradă la Constanța, în prima zi de Paște Un tronson al principalului bulevard al municipiului Constanța va fi inchis traficului auto duminica pentru un party stradal organizat in prima zi de Paște. „Va propunem sa va petreceți ziua de Paște intr-un mod inedit. Dupa ce ați petrecut timp cu cei dragi și ați savurat cele mai gustoase bucate, ce-ar fi daca ați veni la un party stradal? De la ora 16:00, bulevardul Tomis, tronsonul cuprins intre Ferdinand și Traian, locul deja consacrat de intalnire al tuturor, devine o scena imensa. Responsabili cu muzica vor fi baieții de la DU MAD+KOV și DJ MK33”, a transmis Primaria Constanța intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

