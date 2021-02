Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta a izbucnit un puternic incendiu la o cabana din Dumbrava. Acoperișul construcției a ars pe o suprafața de mai bine de 100 mp. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gala Trofeelor Alexandrion, cea mai importanta gala a sportului romanesc, organizata de Fundatia Alexandrion pentru al saselea an consecutiv, va fi difuzata pe 6 februarie, la B1 TV, ȋncepand cu ora 19:00. Gala va fi, de asemenea, transmisa online pe pagina de Facebook a Fundatiei Alexandrion, ȋncepand…

- 14 februarie este ziua in care se sarbatoreste iubirea in toate felurile ei. Acest lucru nu se intampla de curand, ci de multi ani, avand la baza o istorie veche si plina de farmec. Astazi, de Valentine's Day, indragostitii din intreaga lume isi sarbatoresc iubirea, oferind cadouri si flori persoanelor…

- Scriitorul Ioan Slavici este omagiat cu prilejul aniversarii a 173 de ani de la nasterea sa (18 ianuarie 1848 - 17 august 1925), printr-o expozitie organizata in muzeul din satul Siria, unde s-a nascut, printre obiectele prezentate publicului numarandu-se biroul din lemn la care acesta lucra. Sursa…

- Prima licitatie online organizata de Muzeul Luvru, care a cuprins donatii ale unor mari case de moda si experiente exclusive, precum asistarea la restaurarea tabloului Mona Lisa, a strans 2.365.000 de euro, in cinsprezece zile, a anuntat miercuri muzeul parizian citat de EFE. Fondurile obtinute de Luvru…

- Polițiștii din Brașov au aplicat o amenda de 10.000 de lei, dupa ce mai multe persoane, care nu respectau regulile de distanțare și de protecție, au fost filmate la o cabana din masivul Postavarul. Potrivit...

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, considera ca adversara de sambata, UTA Arad, este o echipa bine organizata de vreme ce nu a pierdut nicio partida in deplasare in actuala editie a Ligii I. "UTA e o echipa nou promovata care nu a pierdut in deplasare si asta arata ca sunt o echipa bine organizata,…

- Serialul indian "Delhi Crime", produs de Netflix, a fost recompensat luni seara la gala International Emmy Awards 2020 - organizata de Academia Internationala de Arte si Stiinte ale Televiziunii pentru cele mai bune programe de televiziune - cu premiul pentru cel mai bun serial dramatic, relateaza…