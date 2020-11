Petrecere în plină pandemie "spartă" de poliţişti, la Poșta Câlnău! Politistii buzoieni impreuna cu jandarmi din cadul I.J.J Buzau, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Buzau, D.S.P, A.N.P.C. si I.T.M. Buzau, au desfasurat actiuni de verificare cu efective marite pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov2, la activitatile de verificare participand peste 750 de efective. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

