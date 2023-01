Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 21 ianuarie a.c., in jurul orei 20:20, Poliția municipiului Ramnicu Valcea a fost sesizata prin apel 112, cu privire la faptul ca, in incinta unui restaurant din municipiu, mai multe persoane acuza stari de rau. Din primele verificari efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul ca, in…

- Mai multe persoane care participau la o petrecere organizata, sambata seara, la un restaurant din Ramnicu Valcea, au ajuns la spital dupa ce au acuzat stari de rau, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit Romania Tv, aceștia ar fi consumat prajituri cu…

- Procurorii DNA au dispus masuri preventive fata de 23 de persoane, lucratori vamali si politisti de frontiera, in dosarul care vizeaza fapte de coruptie in punctele de frontiera. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN 7 Deva-Arad dupa ce un autoturism in care se aflau trei cetațeni ucraineni a patruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 499+800 de metri, intre localitațile…

- Procurorul constanțean Teodor Nița este urmarit de ghinion. El a ajuns la spital dupa ce a mancat la o cherhana din județul Constanța. Protecția Consumatorului a inchis localul și au sesizat Parchetul dupa ce au descoperit ton expirat de 6 luni, din care mancasera clienții care au avut probleme, dar…

- Tavanul unui restaurant din Braila unde se ținea o nunta la care participau 60 de persoane s-a prabușit duminica seara. Trei persoane au primit ingrijiri medicale, fara a fi nevoie sa fie transportate la spital, Tavanul fals din rigips, de aproximativ 250 de metri patrați, s-a desprins, pur și simplu,…

- Treisprezece persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat. ”Astazi de dimineata, la ora 04.02, pe…