„Petrecem foarte mult timp din viață încercând să ne…”: Viziunea actriței Cameron Diaz despre viață Cameron Diaz are o viziune destul de optimista asupra imbatranirii. Intr-un interviu recent pentru Goop, actrița in varsta de 49 de ani a destainuit stresul prin care a trecut ca sa se mențina mereu sexy și in atenția publicului și despre pofta ei de viața odata ce a renunțat sa-i mai pese ce vorbește lumea. „Intregul concept de imbatranire s-a schimbat complet, chiar și in ultimii 10 ani. Sunt incantata. Mai am de trait 50 sau 60 de ani. – Vreau sa traiesc pana la 110 ani, pentru ca am un copil mic”, a spus ea. Fiica sa Raddix are 2 ani iar actrița spune ca așteapta cu nerabdare sa vada in ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mitoșeru a avut o viața nu tocmai ușoara. A fost parasit de tata la o varsta destul de frageda, iar asta l-a afectat destul. In ciuda anilor in care nu și-au vorbit deloc, prezentatorul TV a avut puterea și dorința de a-l ierta pe patul de moarte. Acesta a marturisit ca viața lui a fost cand buna,…

- Se spune ca pietrele semipretioase au o energie care le atrag spre tine in functie de nevoile tale din viata. Priveste aceste 6 cristale! Care te atrage cel mai mult? Nu le alege in functie de culoarea ta preferata, ci in functie de ceea ce simti pe moment! Iata care este nevoia ta in viata in acest…

- Un tragic accident de circulație curma, acum doi ani, viața unui tanar de 25 de ani, din Louisiana. Mama lui, Maria Peters Clark, a decis atunci sa doneze organele fiului altor oameni, cei mai mulți tineri, care aveau nevoie de ele. Așa se face ca inima fiului decedat a ajuns la un adolescent care avea…

- Femeia momentului in ceea ce privește viața privata pusa pe tapet a președintelui Rusiei, Vladimiur Putin, este Alina Kabaeva. Fosta campioana a Rusiei la gimnastica care, dupa unele zvonuri, este soția lui Putin. Dar „caile” sunt mult mai incurcate… Alina Kabaeva locuiește in Elveția cu copiii pe care…

- Dupa trei zile de haos si intuneric in care omenirea a ramas fara protectie divina, urmeaza, iata, miracolul Invierii Domnului din noaptea de Paste si Saptamana Luminata care readuc echilibrul si armonia. Ajunsi in ziua Sfintei Invieri, Biserica ne cere: In Ziua Invierii sa ne luminam cu praznuirea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Constanta, ca este normal ca garile și haltele din Romania sa fie preluate de catre autoritatile locale, deoarece CFR nu are forta necesara pentru realizarea de investiții. Iar cea mai buna dovada este faptul ca, in opinia lui, peste…

- O femeie din Ucraina a fost gasita decedata in piscina hotelului din Tușnad, unde era cazata. Femeia, refugiata din Ucraina impreuna cu soțul ei, a primit adapost la un hotel din localitatea Tușnad, la inceputul lunii martie. Complexul dispune și de un spa, cu piscina interioara cu apa termala, iar…

- Luchi Georgescu, una puținele ”doamne de fier” din lumea business-ului romanesc, are o poveste de viața demna de filmele hollywoodiene. Astazi are o polivalența de afaceri și o avere estimata la circa 70 milioane de euro. ”Habar nu am cați bani am și nici nu ma interesaza”, spune astazi femeia ce conduce…