Președintele Partidului Social Democrat considera „inoportuna” prezența lui Dumitru Dragomir pe lista de consilieri municipali. „Am avut o discuție separata cu președintele filalei Sector 3, deoarece al luat act de declarațiile publice ale domnului Mitica Dragomir și am cerut organizației Sectorului 3 sa analizeze de urgența situația, astfel incat pana la validare sa am o decizie a organizației daca dl Mitica Dragomir va fi sau nu validat ca și consilier general al Capitalei(…)Eu mi-am expus punctul de vedere, acum urmeaza decizia colegilor mei de la Sectorul 3. Nu aș dori sa intru in detalii…