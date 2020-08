Stiri pe aceeasi tema

- Petre Magdin și Ana Moroșanu Magdin au tras o sperietura groaznica in casa lor de vacanța dintr-un sat valcean dupa ce trei indivizi beți au sarit gardul și au forțat intrarea in casa distrugand broasca ușii. Zgomotele provocate i-au trezit pe cei doi soți (Petre Magdin a trecut și printr-un accident…

- La cei 18 ani ai sai Andrei Șelaru a devenit foarte cunoscut, fiind cel mai bine platit vlogger. Selly, pe numele lui de scena, a sustinut luni, la liceul sau din Craiova, prima proba la Limba si literatura romana. ”Regele YouTube-ului”, cunocut și ca vlogger, actor sau solist al trupei 5Gang, a facut…

- Pentru cei care lucreaza in timpul zilei, seara este momentul lor de relaxare, momentul perfect pentru studii, hobby-uri. Apusul permite o evadare din rutina și obligații. Pentru mulți, poate fi preferat al zilei. Totuși, uneori, seara ne cuprinde panica. Grijile pot face din noapte un moment inconfortabil…

- Rebelul actor și fost cantareț, care in ultimi ani s-a concentrat mai mult pe reality-showuri și filme pentru marele ecrane decat seriale de televiziune, a anunțat la inceputul anului ca va deveni tata. Iar marți pe pagina lui de socializare, a publicat un filmuleț și un mesaj prin care Augustin Viziru…

- Indragita actrița a trait momente unice pe 11 iunie, cand a avut parte de o aniversare speciala. Pentru ca Laura Cosoi și soțul ei Cosmin Curticapean au sarbatorit doi ani de la nașterea fiicei lor, Rita. Vedeta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mai ales ca este insarcinata…

- Este foarte important sa alegi cea mai buna perie de par pentru menținerea sanatații parului pe termen lung. Folosirea unei perii de calitate inferioara poate avea drept consecința ruperea firului de par, despicarea varfurilor, agresarea scalpului sau electrizarea parului. Cum alegi peria potrivita…

- Mare eveniment mare pe data de 4 iunie in familia solistului de la Spitalul de urgența. Pentru ca Dan Helciug alaturi de soția sa Elena Helciug și cu fiul lor Luca și restul familiei, au sarbatorit-o pe Ruxandra, fiica lor cea mica. Iar evenimentul a avut loc undeva la țara, departe de capitala, acolo…

- Festivalul Electric Castle NU va avea loc in aceasta vara, scrie realitateadecluj.net. Organizatorii au anunțat, marți, cand va fi organizata a opta ediție a celebrului festival. „In toate experiențele create, sanatatea și siguranța publicului au fost prioritare. Am muncit in acest spirit și in ultimele…