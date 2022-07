Stiri pe aceeasi tema

- Producția de orz este mai mica, in acest an, cu 20%, fața de anul 2021, cand se atingea un nivel de 1,88 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Orzul merge in mare parte la export, Romania fiind al doilea mare exportator de orz din UE, cu 1,735 milioane…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, raspunde Aliantei pentru Agricultura Foto: antenasatelor.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Alianța pentru Agricultura solicita declararea starii de calamitate în localitațile cu suprafața cultivata afectate de seceta pedologica în proporție…

- Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol, a afirmat sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie la Digi24. „Nu vor fi influente majore asupra preturilor…

- Petre Daea, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Agriculturii, agreata deja de premierul Nicolae Ciuca, va fi investit in funcție vineri, la pranz. Prim-ministrul Romaniei a transmis inca de joi Administrației Prezidențiale propunerea de numire a lui Petre Daea in funcția de ministru al Agriculturii…

- Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca nu recomanda micilor fermieri rationalizarea apei, argumentand ca „cu hrana nu-i de joaca”. Intrebat, la finalul Comitetului Politic National al PSD, daca le va recomanda micilor fermieri sa foloseasca apa cu mai multa atentie,…

- Majorarea la 1,5 miliarde de euro a bugetului alocat investițiilor in infrastructura de irigații și includerea prin lege la finanțare a sistemelor de irigații la nivelul fermei, adoptate recent de Parlament, alocarea prin noul PNS a 500 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului secundar de…

