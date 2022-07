Petre Daea, fost ministru al Agriculturii in Guvernul Dancila, a fost ales de social democrati pentru a prelua conducerea ministerului Agriculturii, potrivit surselor citate de G4media. Partidul Social Democrat s-a reunit intr-o ședința a Consiliului Politic Național, de la ora 13:00, iar dupa mai putin de o ora social democratii au decis ca Petre Daea sa fie propunerea partidului la Agricultura, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, care a fost acuzat de DNA de abuz in serviciu. Petre Daea a mai fost ministru in cabinetele lui Adrian Nastase, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dancila, potrivit…