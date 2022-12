Stiri pe aceeasi tema

- Am avut un an secetos, insa chiar așa producția de cereale a fost una buna, iar depozitele țarii sunt pline, doar la rafturi platim prețuri tot mai mari din cauza importurilor și a faptului ca stam la poarta Schengen. Nici producatorii romani nu cer, dar nici statul nu ofera prea mult. Avem fonduri…

- ”Asa cum ati vazut deja, PSD a pus in centrul programului sau de guvernare politicile dedicate agriculturii si dezvoltarii rurale, sprijinirii fermierilor si sustinerii productiei romanesti. In viziunea noastra, sprijin pentru productia romaneasca a insemnat sprijin pentru investitii, plati la timp…

- Fabrica de ingrașaminte romano-azerbaidjana, ingropata de Petre Daea! Guvernul a blocat, din ignoranța sau incompetența, un mega-proiect care ar fi pus Romania pe harta Europei. Este vorba despre construirea celei mai mari fabrici de ingrașaminte din UE, facuta pe teritoriul Romaniei, in colaborare…

- „Scumpiri au fost in toata Europa, e adevarat, in procente diferite.Dar putem sa tragem o concluzie, pe care eu o am și o pot confirma cu date exacte, cum ca in Romania este prețul cel mai mic la paine.Nu ne așteptam la o ridicare a prețului. Spun ca va fi o liniștire a prețurilor acum, pentru ca nu…

- Romaniei i-a fost interzis, timp de 20 de ani, sa achiziționeze la rezerva de stat hrana care sa ajunga populației mai mult de 3 saptamani. Prevederea a fost inclusa intr-un acord de imprumut cu americanii de la Banca Mondiala, din 1997, care, in plus, ne-a obligat sa lichidam toate societațile agricole…

- Productia de grau obtinuta in acest an „inmagazinata si aflata sub cheie” este de peste 9 milioane de tone, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, care a adaugat ca recolta asigura necesarul de hrana al tarii si disponibilitati pentru export, potrivit Agerpres. „Vreau…

- Productia de grau obtinuta in acest an “inmagazinata si aflata sub cheie” este de peste 9 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, care a adaugat ca recolta asigura necesarul de hrana al tarii si disponibilitati pentru export. “Vreau sa felicit, in primul…

- Productia de grau obtinuta in acest an “inmagazinata si aflata sub cheie” este de peste 9 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, care a adaugat ca recolta asigura necesarul de hrana al tarii si disponibilitati pentru export. “Vreau sa felicit, in primul…