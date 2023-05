Petre Daea amenință agricultorii cu tăierea subvențiilor - Care este motivul Potrivit oficialului, autoritatile ii vor monitoriza pe cei care beneficiaza de sustinere financiara prin programe nationale pentru cultivarea legumelor in sere si solarii, astfel incat sa pe piata sa nu mai ajunga produse care nu sunt conforme din cauza continutului ridicat de substante chimice."In primul rand, le-am spus-o foarte clar specialistilor din Autoritatea Fitosanitara sa urmareasca fiecare producator care are programul acesta de legume si sunt obligati prin actul acesta normativ sa verifice. Asta e primul lucru pe care trebuie sa il faca. In al doilea rand, sfatuiesc fermierii sa nu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

