- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Phil Hogan, comisar european pentru agricultura și dezvoltare rurala, in contextul vizitei de lucru pe care oficialul roman o efectueaza la Bruxelles in perioada 9-10 iulie a.c. Ministrul fondurilor europene, doamna Rovana Plumb…

- Uniunea Europeana a anuntat, joi, prelungirea pana in ianuarie 2019 a sanctiunilor impuse Rusiei din 2014 ca reactie la ingerintele politice din Ucraina, informeaza site-ul agentiei Associated Press."Consiliul UE a adoptat decizia prin procedura scrisa si (...) in unanimitate", se arata intr-un…

- Este alerta de pesta porcina in Romania. Zeci de mii de animale vor fi sacrificate, iar un abator si 35 de carmangerii au fost deja inchise. Pana acum virusul a fost depistat doar in Tulcea. Carnea de porc infestata nu reprezinta un pericol pentru om, sustin specialistii. 45.000 de porci vor…

- In perioada 25 - 29 iunie, un grup de șapte jurnaliști din presa regionala din Republica Moldova s-a aflat la Bruxelles, intr-o vizita de studiu. Grație Delegației Uniunii Europene din Moldova am vizitat și Parlamentul European, unde ne-am intalnit și am discutat cu mai mulți europarlamentari. Mai…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va notifica catre Comisia Europeana si Oficiul International de Epizootii focarele de pesta porcina africana depistate in patru gospodarii situate in localitatile Salceni si Ceatalchioi din judetul Tulcea, a anuntat,…

- Statul va deveni și jucator și arbitru in lanțul economic cu produsele agricole și animale, dupa ce, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a declarat ca statul se va implica in negocierea contractelor de comerț pentru fermieri. Statul iși va asuma acest rol de jucator-arbitru, dupa ce se va inființa…

- Prezent la Conferința Capital – Agricultura 2018, ministrul Petre Daea a declarat ca sistemul de irigații este foarte important și ca acesta a inceput sa se dezvolte atragand insa atenția ca fermierii trebuie sa gaseasca soluții pentru a prelua apa de pe canalele statului. „Am demolat prea mult in aceasta…

Fostul președinte Traian Basescu s-a erijat in principalul promotor al unirii dintre Republica Moldova și Romania, acest lucru fiind privit ca o șansa pentru ca Republica Moldova sa adere la Uniunea Europeana.