- Ministrul Agriculturii, in varsta de 73 de ani, a fost protagonistul unui moment inedit in timpul unei intervenții in direct la Antena 3. Petre Daea ar fi adormit in direct in timp ce aștepta sa intre pe post, potrivit spotmedia, citat de Libertatea.

- Statele Unite, dupa o lunga perioada de ezitare, sunt in sfarșit pregatite sa raspunda favorabil unei cereri presante din partea Kievului și sa furnizeze armatei ucrainene o baterie de rachete Patriot. Acordul final ar putea fi anunțat chiar saptamana aceasta, potrivit CNN, dupa ce secretarul american…

- Ministrul Afacerilor Externe a avut ieri o intervenție la postul britanic de televiziune BBC. Acesta a vorbit despre consecințele dramatice ale bombardamentelor brutale din Ucraina, transmite protv. "Am avut ieri o intervenție la postul britanic de televiziune BBC vorbind despre consecințele dramatice…

- Un specialist IT dintr-una din regiunile din sudul Rusiei se ascunde de mobilizare in padure. Cateva corturi (pentru dormit și pentru munca), panouri solare, un modem, o antena, o drujba și provizii de mancare sunt puținele lucruri care ii fac viața confortabila, scrie Mediazona, preluat de Meduza.…