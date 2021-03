Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova (10 WTA) a castigat la Doha al doilea sau titlu in Qatar, dupa cel obtinut in 2018, invingand-o clar in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Garbine Muguruza, din Spania, locul 16 in ierarhia mondiala, duminica in finala. La 30 de ani, Kvitova, care nu a urcat niciodata pe fotoliul…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina (5 WTA, principala favorita) a fost eliminata joi in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce s-a inclinat in doua seturi, 6-2, 6-4, in fata belarusei Victoria Azarenka (14 WTA,…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova (10 WTA, cap de serie nr. 4) s-a calificat miercuri in sferturile turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-1, 6-3, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova (41 WTA). Kvitova a avut nevoie…

- Andreea Prisacariu (21 de ani, 574 WTA) a caștigat duminica turneul ITF de la Antalya și a inregistrat un salt important in clasamentul WTA. Jucatoarea noastra a invins-o in ultimul act pe jucatoarea italiana Aurora Zantedeschi (20 de ani, 562 WTA, scor 6-3, 7-5, cucerind al treilea titlu ITF al carierei.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului Australian Open dupa o victorie de senzatie in fata cehoaicei Petra Kvitova, a noua favorita, cu 6-4, 1-6, 6-1, miercuri, la Melbourne. Cirstea (30 ani, 68 WTA), care a realizat in 2017 cea mai buna performanta a sa…

- Rusia a castigat, duminica, ATP Cup, dupa ce a trecut, in finala, cu 2-0, de echipa Italiei, la Melbourne. Andrei Rublev, locul 8 ATP, l-a invins, cu 6-1, 6-2, pe Fabio Fognini, locul 17 ATP, dupa un meci de numai 61 de minute. A doua victorie a fost obtinuta de Daniil Medved, locul…

- Americanca Sofia Kenin a fost aleasa jucatoarea anului 2020 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) dupa ce a obtinut prima sa victorie intr-un turneu de Mare Slem, la Australian Open, transmite Reuters, potrivit Agerpres. La Australian Open, Kenin a trecut in semifinale de liderul…