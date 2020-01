PETIŢIE ONLINE împotriva alegerilor locale în două tururi. Anunţul făcut de un lider PSD Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, premierul Ludovic Orban. ”Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pe proiectul de lege pentru angajarea raspunderii pe proiectul de lege pentru alegerea primarolor in doua tururi”, a declarat Ludovic Orban, iar replicile nu au intarziat sa apara. ”Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pe proiectul de lege pentru angajarea raspunderii pe proiectul de lege pentru alegerea primarolor in doua”, a declarat Ludovic Orban, iar replicile nu au intarziat sa apara. "Am incercat sa fiu cat se poate de echilibrat și sa nu-i panichez pe seniorii acestei țari niciodata. Nu mi-am schimbat discursul nici cand am ajuns in opoziție. Tot mai mult ma gandesc sa lansez o petiție… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban spune ca angajarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin poate fi atacata la CCR, dar ca sunt sanse "minime" ca actul normativ sa fie considerat neconstitutional, avand in vedere ca a fost adoptat prin asumarea raspunderii, sansa de a…

- Premierul Ludovic Orban a explicat joi la B1 TV de ce Guvernul a ales sa nu dea ordonanța de urgența pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin și a decis sa mearga pe varianta angajarii raspunderii in Parlament:„Va spun eu, sansa la CCR e minima (in cazul angajarii raspunderii pe…

- "Pentru ca PNL este intr-un dialog continuu cu președintele Klaus Iohannis, promulgarea de astazi a legii privind alocațiile va fi completata de o Ordonanța de Urgența a Guvernului. Actul normativ va proroga intrarea in vigoare a legii de dublare a alocațiilor pana la prima rectificare bugetara din…

- Guvernul Orban urmeaza sa introduca, luni, in Ordonanta de Urgenta care va curpinde masurile din angajarea raspunderii Guvernului pe Ordonanta 114, si plafonarea punctului de amenda la valoarea din 2019. Inghetarea punctului de amenda era prevazuta in angajarea raspunderii Guvernului in Parlament, pe…

- Guvernul Orban urmeaza sa discute, luni, in sedinta, o Ordonanta de Urgenta prin care se amana cu un an intrarea in vigoare a pensiilor locale ale alesilor locali.Premierul Ludovic Orban a anuntat, dupa sedinta conducerii PNL, ca in sedinta de Guvern se va adopta o Ordonanta simpla sau de Urgenta pentru…

- "In acest moment este clar ca nu exista niciun interes pentru a trece acest proiect și ca se vrea blocarea lui. Cerem guvernului Ordonanța de Urgența sau asumarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi”, a spus Barna in plenul Camerei Deputatilor. "PMP a adunat de la…

- ​UDMR va susține o moțiune de cenzura daca Guvernul își va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor în doua tururi. Anunțul a fost facut de liderul deputaților Uniunii, Korodi Attila, care a precizat ca PNL a semnat un acord cu UDMR în care s-a angajat ca nu va da ordonanța și…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca se lucreaza la Ordonanta de Urgenta privind restructurarea Guvernului, motiv pentru care nu a fost stabilita ora primei sedinte a Executivului nou instalat. "E in lucru Ordonanta de Urgenta. Din cauza ca am restrans numarul de ministere este necesara…