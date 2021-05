Desfașurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo ramane inca o problema, din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse in acest context. Militantii impotriva Jocurilor Olimpice au transmis vineri o petitie in care solicita anularea competitiei de la Tokyo, intr-un moment in care situatia sanitara continua sa se agraveze in arhipelagul nipon, informeaza AFP. Ba mai mult, autoritațile vor prelungi starea de urgenta aflata in vigoare in unele regiuni ale tarii. Peste 352.000 de persoane au semnat petitia online , intitulata „Anulati Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru a proteja vietile…