Petisante, un nou startup de food delivery, din ianuarie - investitie de 500.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Petisante, cel mai nou serviciu de livrare de mancare de pe piata din Romania, a fost lansat de chef Mihai Irimia, in colaborare cu nutritionistul Cristian Margarit, dupa o investitie de 500.000 de euro, se arata intr-un comunicat de presa emis marti.

- ALTEX Romania continua sa se extinda la nivel național și deschide la Satu Mare cel mai nou magazin MEDIA GALAXY, cel cu numarul 20 al rețelei, azi 20 Noiembrie. Deschiderea noului magazin urmeaza direcția companiei de implicare in dezvoltarea comunitații locale și a atras o investiție de 8 milioane…

- Inainte de 1989, aceasta planta era cultivata cu succes in tara noastra. In prezent insa, planta "cu doua fete", cum i se mai spune, nu mai este cultivata aproape deloc. Desi este o afacere agricola de...

- „BSH Hausgerate GmbH a decis sa nu-si continue planurile pentru constructia unei fabrici de masini de spalat in Simeria pana la o noua notificare. Din cauza conditiilor economice si a planificarii strategice a vanzarilor bazate pe acestea, producatorul de electrocasnice nu vede in prezent necesitatea…

- Prima casa de schimb valutar din Romania, care cumpara si vinde Bitcoin. Cum funcționeaza LDV Bank a anuntat inaugurarea primei case de schimb valutar care cumpara si vinde Bitcoin in regim automatizat. Astfel, prin intermediul caselor de schimb valutar clasice, LDV Bank lansează Crypto Spots,…

- Suntem campioni la risipa alimentara. Fiecare roman arunca aproape 130 de kilograme de mancare intr-un an. Un paradox, daca este sa ne uitam la alte cifre: un copil din 11 se culca flamand. Romania este in top 10, in Europa, la risipa alimentara, care poate fi, totusi, redusa.

- Compania lituaniana Apex va deschide in doua saptamani primul hotel Courtyard by Marriott din Romania, investitie de pana in 30 milioane euro, si alte doua hoteluri anul viitor, Moxy by Marriott si Autograph by Marriott, a declarat pentru News.ro Gerhard Erasmus, CEO Apex Hotel Alliance Management.

- MOL Grup a demarat construcția fabricii de polioli de la Tiszaujvaros, o investiție de peste 1,2 miliarde de euro, cu o capacitate de producție de 200.000 de tone de polioli pe an și care va fi pusa in funcțiune in 2021, infomeaza compania, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis intervine…