Peter Szijjarto: Extinderea Uniunii Europene se află pe mâini bune ''Ungaria nu doar vorbeste despre obiectivele sale politice, dar ea si actioneaza pentru a le realiza. Acum, cand un comisar ungar va supraveghea extinderea UE, politica Uniunii Europene va avea un nou impuls'', a spus seful diplomatiei ungare. Peter Szijjarto a apreciat ca extinderea UE reprezinta un interes politic. ''Cu cat mai repede putem avansa cu extinderea, cu atat mai curand vom crea o imagine a unei Uniuni Europene de succes'', a explicat el. Ministrul ungar de externe este de parere ca presedintele Comisiei Europene aflat la final de mandat, Jean-Claude Juncker, ''practic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

