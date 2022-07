Stiri pe aceeasi tema

- Peter Imre, fost director general la Adevarul Holding, s-a stins din viața, vineri seara, dupa o lunga lupta cu cancerul, intr-o clinica din Bucuresti, la varsta de 60 de ani, anunța adevarul.ro. Peter Imre si-a inceput cariera profesionala in anul 1985, la Hertz Rent-A-Car Budapesta. In perioada 1988-1993…

- Corina Chiriac e una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Cu o cariera de zeci de ani in muzica, ea a povestit acum cum a fost viața ei in America, a locuit 5 ani in California alaturi de regretatul ei soț, Virgil Anastasiu. Corina Chiriac nu și-a incetat activitatea in America, a continuat…

- Florin Piersic jr. e unul dintre cei mai apreciați actori din Romania. El e baiatul celebrului Florin Piersic, care și la 86 de ani joaca teatru. Chiar daca e cunoscut, el nu e ferit de comentariile dure ale oamenilor, Piersic jr. a fost recent criticat pe internet, dar a luat atitudine. Ieri, Florin…

- De cațiva ani incoace, pe 23 mai se sarbatorește in Romania, dar și in alte țari balcanice, Ziua Nationala a Aromanilor, in incercarea de a conserva cultura și obiceiurilor acestei comunitați. La salba sfintilor martiri ai neamului romanesc stralucesc, ca niste diamante, si aromanii care s-au jertfit…

- Elena Udrea se afla in continuare in Bulgaria, acolo unde a inceput procesul de extradare in Romania, dupa ce a fost condamnata la șase ani de inchisoare. Fostul politician s-a plans in fața judecatorilor și susține ca viața ei e distrusa, dar și a copilului sau care ramane fara mama.