Pesticide în roșii. Diferența între tomatele crescute natural și cele „turbo” Pesticide in roșiile romanești. Specialiștii spun ca este la indemana verificarea daca o roșie a crescut normal sau accelarat, cu ajutorul pesticidelor. Peste 1.000 de pesticide sunt folosite in intreaga lume pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea alimentelor de catre daunatori. Dar ficare pesticid are proprietați și efecte toxicologice diferite. Pesticide, hormoni, chimicale Roșiile, in general orice leguma sau fruct, cresc mai repede daca sunt hranite cu chimicale: adica cu hormoni de creștere și cu pesticide . Cele mai aratate cu degetul sunt roșiile așa numite țuguiate, datorita formei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

