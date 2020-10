Peștera Scărișoara, feerie de gheață în subteran Faimoasa Peștera Scarișoara din Parcul Național Apuseni ascunde al doilea ghețar ca marime din lume, aflat in subteran. Cum ajungi la intrare in Peștera Scarișoara, trebuie sa cobori treptele de metal care duc la o adancime de 48 de metri. Aici, gheața nu se topește niciodata! Peștera Scarișoara este un loc inedit și spectaculos și unul dintre cele mai atractive locuri de vizitat din țara. Aflata in Parcul Național Apuseni, pe teritoriul județului Alba, la peștera se ajunge pe un drum forestier pornind din comuna Garda de Sus. Numele de Scarișoara provine de la localitatea Scarișoara aflata la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

