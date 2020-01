Stiri pe aceeasi tema

La Pestera se va desfasura Școala de Sky pentru copii, in perioada 5-10 ianuarie. Școala se va desfasura sub directa

- Marți și miercuri la Turda s-a desfașurat prima ediție a conferinței naționale „Potaissa Handball Conference”, in cadrul programului „Școala pentru toți – Activitați extracurriculare – Handbal”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

Școala "Vasile Carlova", din Targoviște, este prima unitate de invațamant din județ care beneficiaza de un elevator pentru persoane cu

In fiecare an, Mos Nicolae vine pe furis in casele oamenilor si lasa cadouri in ghetutele copiilor cuminti, dar si

Bazinul Olimpic din cadrul Complexului Turistic de Natație Targoviște in parteneriat cu Clubul Rotary Targoviște, va gazdui sambata, 2 noiembrie,

- A 12-a editie a expozitiei GastroPan, cel mai important eveniment dedicat tehnologiilor si solutiilor profesionale pentru industria panificatiei, cofetariei, gelateriei si HoReCa, se va desfasura in perioada 12-14 martie 2020, la Arad, in centrul expozitional Expo Arad. Potrivit organizatorilor,…

- Elevii din clasele primare și preșcolarii se pregatesc de prima vacanța din anul școlar 2019-2020. Vineri, 25 octombrie este ultima zi de școala, urmand ca de sambata, 26 octombrie sa aiba vacanța. Elevii vor reveni la școala pe 4 noiembrie 2019. Semestrul I se va incheia pe 20 decembrie, iar semestrul…

- Vineri, 11 octombrie a.c., de la ora 17:00, la Centrul Millennium din Baia Mare (Str. Vasile Lucaciu, nr 2), se va defașura cea de-a treia ediție a simpozionului „Școala Ardeleana”, cu tema „Memorie și actualitate”. Invitatul special al evenimentului este scriitorul și teologul Cristian Badilița. Vor…