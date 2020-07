Peste un sfert dintre români sunt interesați de asigurările de sănătate ca urmare a pandemiei COVID-19 28% dintre romani declara ca sunt mai interesați de asigurarile voluntare de sanatate, posibil ca urmare a pandemiei COVID-19, in condițiile in care riscul de imbolnavire este unul dintre principalii factori care pot afecta situația financiara actuala – fiind menționat ca motiv de ingrijorare pentru 58% dintre respondenți, arata Barometrul IRES-UNSAR privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania, relateaza Digi24. De asemenea, un alt studiu detaliat pe serviciile medicale și pe asigurarile de sanatate realizat in 2019, inainte de pandemia de COVID-19, de catre IRES la solicitarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

