Peste un sfert dintre localitățile ilfovene sunt în carantină Conform raportarii DSP Ilfov, incidența cumulata a cazurilor la nivelul localitaților județului calculata la data de 23 noiembrie 2020, pentru perioada 09.11.2020 – 22.11.2020, se prezenta astfel, la mia de locuitori: Dupa Ciorogarla, care a intrat in carantina pentru 14 zile pe 13 noiembrie a.c., saptamana trecuta au intrat in carantina, de asemenea, timp de doua saptamani, alte zece localitați din județul Ilfov – comunele Berceni și Clinceni, pe 19 noiembrie, Bragadiru și Chiajna, pe 20 noiembrie și pe 21 noiembrie – localitațile Otopeni, Magurele (cu satele aparținatoare Alunișu, Dumitrana,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

