- Un milion de americani au primit deja prima doza de vaccin anti-Covid-19, a anuntat miercuri directorul principalei agentii federale de sanatate publica din SUA, scrie agerpres.ro. ,,Statele Unite au incheiat astazi o etapa preliminara, dar cruciala. Autoritatile locale au raportat acum ca peste un…

- O infirmiera din Toronto si o octogenara din Quebec au devenit luni primele persoane care s-au vaccinat anti-Covid in Canada, intr-o campanie de vaccinare istorica in toata tara, scrie AFP. Injectia primita de Anita Quidangen intr-un spital din Toronto, retransmisa in direct de televiziuni,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au publicat, luni, calendarul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 din intreaga țara, relateaza G4Media.Astfel, indata de 10 decembrie se va intruni un comitet consultativ al Agentiei americanepentru alimente si medicamente (FDA), dupa ce a evaluat datele furnizate…

- Un medic renumit din Statele Unite ale Americii a declarat ca aproape o treime dintre americani ar putea fi infectați cu coronavirus pana la sfarșitul anului 2021. Conform lui Scott Gottlieb, fost comisar al Administrației pentru Medicamente și Alimente (FDA) din SUA, nivelul semnificativ al infectarilor…