Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-24 octombrie 2021 are loc cea de-a IX-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi – FILIT. Anul acesta, festivalul reuneste scriitori, traducatori, jurnalisti, manageri culturali, critici literari si artisti, din tara si din strainatate. Publicul ii va cunoaste…

- Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi – FILIT lanseaza apelul de recrutare voluntari pentru ediția a IX-a a festivalului, ce se va desfașura in perioada 20-24 octombrie 2021. Voluntarii vor lucra alaturi de echipa de organizare in perioada premergatoare festivalului si in timpul acestuia,…

- In primul weekend de toamna, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest, cel mai amplu eveniment din Romania dedicat exclusiv cinematografiei animate, ajunge in premiera la Timișoara. Vineri și sambata, pe 3 și 4 septembrie, filmele din cele mai populare secțiuni ale festivalului vor rula…

- In sprijinul acestui demers va fi incheiat un protocol de colaborare și cooperare intre Institutul Național al Patrimoniului și Primaria Municipiului Iași, document care va fi supus aprobarii Consiliului Local in cadrul ședinței din 31 august 2021. Protocolul dintre cele doua instituții are drept scop…

- Publicul prezent la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu are bucuria sa descopere, in perioada 20-29 august 2021, o varietate de evenimente speciale, expoziții, lansari de carte, conferințe care imbogațesc programul ediției din acest an, alaturi de tradiționalele spectacole de teatru, dans,…

