- Inca 119 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in șapte judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 20.000, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, potrivit Mediafax. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…

