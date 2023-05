Ca in fiecare an, la 40 de zile de la Invierea Domnului, cand creștinii praznuiesc Inalțarea Domnului Iisus Hristos la ceruri, sunt pomeniți și eroii neamului. Pentru galațeni, dar in primul rand pentru elevii școlilor din oraș, La Galați, a devenit o tradiție, ca in fiecare an, de Inalțare, sa mearga in procesiune de la Biserica „Inalțarea Domnului” din cartierul Țiglina 2 catre Monumentul Eroilor de la Cimitirul Eternitatea, pentru pomenirea galațenilor care și-au jertit viețile pentru țara in Razboiul de Independența, in Primul și al Doilea Razboi Mondial, la Revoluția din 1989 sau in misiunile…