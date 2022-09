Peste jumătate dintre români ar plăti în plus pentru produsele ecologice 54% dintre romani ar fi dispusi sa plateasca mai mult pentru produse care sunt promovate ca fiind sustenabile, iar 61% considera produsele ecologice de o calitate mai buna decat cele standard, arata rezultatele unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. In viziunea romanilor, sustenabilitatea este inteleasa prin intermediul a trei piloni ce ocupa in mod repetat pozitii fruntase in „traducerea“ semnificatiei conceptului: protejarea mediului inconjurator, reducerea risipei indeosebi prin reciclare si sanatatea. Conform cercetarii de specialitate, preluata de Agerpres, 60% dintre respondenti… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile produselor Pittsburgh Paints, care sunt 100% ecologice, se vor ridica la peste 500.000 euro pana la finalul anului, estimeaza compania romaneasca Color Smart Distribution, unic importator si distribuitor in Romania si Republica Moldova al brandurilor premium si premium plus Novacolor, Color…

- Raiffeisen Bank a majorat dobanzile la produsele de economisire in lei si plateste 3% pe an la contul de economii Super Acces Plus, la care nu se percep comisioane de deschidere, administrare sau inchidere, a anuntat miercuri banca, potrivit Agerpres.Super Access Plus nu are limita de suma la alimentari…

- Populația Federației Ruse considera ca IKEA este cea mai mare pierdere dintre marcile straine care au parasit piața rusa, reiese din datele unui sondaj al platformei financiare online Webbankir, difuzat de agenția rusa de știri TASS. „44,1% dintre respondenți au raportat ca nu regreta plecarea niciunui…

- Studiu Reveal Marketing Research Reveal Marketing Research in colaborare cu Coca-Cola HBC, Environ, HeidelbergCement Romania, La Fantana, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, TRANSAVIAșiXella a realizat un studiu reprezentativ la nivel național pentru a ințelege cum definesc romanii conceptul de ”verde” și…

- Romanii cumpara fructe și legume de doua-trei ori pe saptamana, majoritatea de la piața, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Malagrow Romania. Jumatate dintre consumatori prefera produsele romanești, iar doua treimi dintre respondenți ar plati mai mult pentru acestea. Rezultatele sondajului…

- Produsele financiare digitale sunt din ce in ce mai atractive, deoarece simplifica viața de zi cu zi și 1 din 3 respondenți declara ca ar fi interesați sa obțina conturi de economii și carduri de credit prin intermediul unei platforme digitale in anul urmator.62% dintre respondenți folosesc des aplicații…

- Majoratul, pentru o mare parte dintre oameni, reprezinta una dintre cele mai frumoase petreceri din viața lor, fiind trecerea de la copilarie spre viața de adult. De cele mai multe ori, sa alegi cadoul pentru majoratul unei persoane este destul de dificil, deoarece vrei ca persoana respectiva sa…

- Oamenii de stiinta au descoperit, in cadrul unui studiu la care au participat peste 500.000 de britanici de varsta mijlocie, ca adaugarea de sare in mancare reduce cu peste doi ani din speranta de viata a barbatilor si cu un an si jumatate a femeilor, relateaza The Guardian.