Potrivit unui raport, peste jumatate din populatia lumii va fi supraponderala sau obeza pana in 2035 in cazul in care nu vor fi luate masuri semnificative. Atlasul pentru 2023 al Federatiei Mondiale impotriva Obezitatii estimeaza ca 51% din populatia lumii, adica peste 4 miliarde de oameni, vor fi…

In doua luni, se estimeaza ca India va deveni cea mai populata tara din lume, cu peste 1,4 miliarde de locuitori. Insa, timp de cel putin un an, posibil chiar mai mult, tara nu va sti cati oameni are, deoarece nu a reusit sa ii numere, relateaza Reuters.

Ungaria 'face tot ceea ce este posibil' pentru a ajuta populatia din Transcarpatia (vestul Ucrainei), unde locuieste o comunitate de etnici maghiari, a declarat miercuri la Satoraljaujhely (in estul Ungariei) Gergely Gulyas, seful Biroului premierului ungar, afirmand totodata ca 'fiecare ungur poarta…

Jumatate din tancurile grele ale Rusiei au fost probabil distruse sau capturate de Ucraina, a declarat vineri un oficial al Pentagonului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Pak Jong Chon, al doilea cel mai puternic oficial militar din Coreea de Nord dupa liderul Kim Jong Un, a fost demis, a anunțat presa de stat citata de Reuters.

Un oficial local dintr-o parte a regiunii Herson din sudul Ucrainei controlata de fortele ruse a fost ucis joi intr-un atentat cu bomba vizand masina cu care se deplasa, a anuntat administratia locala instalata de Rusia, citata de Reuters si France Presse.