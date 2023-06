Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat magazinul Kaufland din cartierul bucurestean Floreasca cu 45.000 de lei pentru mai multe nereguli, printre care si vanzarea de peste cu modificari de culoare, aspect si consistenta. Comisarii ANPC au verificat apoi si o firma care…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a facut o actiune de control la magazinul Kaufland din cartierul bucurestean Floreasca. Echipele de control au descoperit mai multe nereguli: comercializarea a diverse sortimente de peste cu modificari…

- De asemenea, conform unui comunicat al ANPC, comisarii autoritatii au decis oprirea definitiva de la comercializare a peste 600 kg de produse alimentare neconforme, in valoare de circa 33.000 lei.Deficientele identificate de echipele de control au fost: comercializarea a diverse sortimente de peste…

- Un control facut de inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la o mezelarie din localitatea ilfoveana 1 Decembrie a scos la iveala mai multe probleme, printre care murdarie si rugina, pentru care s-au dat amenzi in valoare de 70.000 de lei.Este vorba de fabrica de Mezeluri…

- Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor au intreprins, in weekendul prelungit de 1 mai, masuri pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și au derulat activitați specifice pentru protejarea drepturilor și interesele consumatorilor. In perioada 28 aprilie – 1 mai verificarile…

- Inspectorii sanitari-veterinari au efectuat, in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, 3.136 de controale in piete, depozite si unitati alimentare, in urma carora au fost aplicate amenzi de peste doua milioane de lei si au fost confiscate aproape 22 de tone de alimente. Potrivit unui comunicat…