Peste două milioane de euro merg pe echipamente de protecție și medicamente Pana la 1 iunie, autoritațile județene au cheltuit peste doua milioane de euro pe echipamente de protecție, medicamente și sporuri pentru cei din linia 1. Din cele 11 milioane de lei cheltuite, autoritațile au achitat efectiv doar aproape trei milioane de lei. Potrivit unui raport al Curții de Conturi care se focuseaza pe cheltuielile autoritaților publice din timpul starii de urgența și alerta, in Bistrița-Nasaud s-au cheltuit in jur de 11 milioane de lei pentru echipamente de protecție, medicamente și drepturi salariale pentru personalul din unitațile medicale, care trateaza pacienți cu Covid-19.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport realizat de Curtea de Conturi, cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, pana la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul asigurarilor de somaj se ridica la 5 miliarde de lei, marea majoritate, 73%, reprezentand plata indemnizatiei pentru contractele…

- Apar noi informații despre achizițiile facute de statul roman, in pandemie, de la Unifarm, companie al carei director a ajuns subiect de ancheta la DNA. De la inceputul anului si pana in prezent, Compania Nationala Unifarm SA, societate cu capital detinut ... The post Achiziții pe banda rulanta in pandemie:…

- Apar noi informații despre achizițiile facute de statul roman, in pandemie, de la Unifarm, companie al carei director a ajuns subiect de ancheta la DNA. De la inceputul anului si pana in prezent, Compania Nationala Unifarm SA, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea…

- De la inceputul anului si pana in prezent, Compania Nationala Unifarm SA, societate cu capital detinut integral de statul roman si aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii, a vandut cele mai multe...

- Elveția a cumparat prea multe echipamente de protecție sau tratament impotriva coronavirusului, potrivit stiri.tvr.ro.Are in spitale și depozite 900 de ventilatoare. In depozitul serviciului medical al armatei sunt 260 de aparate, iar restul de peste 600 au fost distribuite autoritaților regionale…

- Cadrele medicale și personalul auxiliar din unitațile medicale sunt printre cei mai expuși infectarilor cu COVID-19. Astazi, inca un cadru medical angajat al Serviciului de Ambulanța Județean a fost raportat ca fiind infectat cu noul coronavirus. Numarul cadrelor medicale din Bistrița-Nasaud infectate…

- Aproximativ 200 de tone de materiale si echipamente medicale in valoare de 15 milioane euro au fost achizitionate de MApN, prin Agentia NATO pentru Sprijin si Achizitii NATO Support and Procurement Agency ndash; NSPA , prin intermediul mecanismelor de achizitie ale acestei agentii, precizeaza MApN,…

- Aproximativ 200 de tone de materiale si echipamente medicale, in valoare de 15 milioane euro, au fost achizitionate de Ministerul Apararii pentru unitatile militare si structurile medicale din subordine. Acestea vor fi aduse in tara in mai multe etape, pana in noiembrie.