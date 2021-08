Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 9.000 de locuitori ai comunei Slobozia Bradului au ramas fara apa, dupa ce primaria a sistat furnizarea apei potabile din cauza unor defectiuni in retea, dar si a datoriilor acumulate la bugetul local de catre cei care nu isi achita facturile, potrivit primarului Merlin Ivancea. ‘Din cauza…

- Opt comune vrancene sunt selectate pentru realizarea cadastrului general cu fonduri europene in cadrul Programului național de cadastru și carte funciara. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat ca a inițiat o procedura de licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor…

- Datorita unei avarii produse in dimineața zilei de 06.08.2021 la sistemul de distribuție al apei potabile din municipiul Sebeș, SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Sebeș anunța intreruperea furnizarii apei potabile, pana la remedierea acesteia. Se incearca sectorizarea zonelor afectate in vederea limitarii…

- Comuna Viișoara din Botoșani, in scenariul roșu din cauza infectarilor cu coronavirus Comuna Viișoara, care are o populație de doar 1.799 de locuitori, a inregistrat in ultimele doua saptamani șase noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Indicele de infectare a ajuns acolo la 3,34 infectari la mia…

- Cea mai afectata zona dupa vremea rea din ultimele zile este județul Vrancea. Ploile torențiale au umflat raul Putna, iar apele revarsate au inundat o parte din comuna Biliești. Zeci de oameni au fost nevoiți sa fuga din calea puhoaielor, doar cu hainele pe ei. In unele gospodarii apa a depașit chiar…

- Zeci de gospodarii din judet au fost inundate in ultimele ore din cauza precipitatiilor abundente si a depasirii cotelor de atentie pe principalele rauri ce tranziteaza Vrancea si mai multe drumuri judetene sunt inchise din cauza apei revarsate pe carosabil sau a prabusirii unor poduri, a informat,…

- Sorin Velic, director operational al Romprest, sustine ca Romprest nu isi poate plati restantele catre operatori din cauza facturilor neachitate de Primaria Sectorului 1. Declaratiile vin in contextul in care Primaria Sectorului 1 a publicat, luni seara, facturile achitate catre Romprest Service.