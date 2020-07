In perioada 1 ianuarie-30 iunie a.c., politistii rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație și pentru siguranța traficului rutier. In cadrul actiunilor desfasurate pentru nerespectarea regimului legal de viteza, politistii au aplicat 8077 sanctiuni contraventionale. De asemenea, in perioada de referința, pe acest segment, oamenii legii au reținut, in vederea suspendarii, 663 premise de conducere. Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de drum si trafic este prima cauza generatoare de accidente rutiere. Din aceasta cauza, in primul semestru al acestui an, pe raza județului…