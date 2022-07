Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.779 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 879 mai puține fața de ziua anterioara. 1.345 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Maramureșul, conform ultimelor informații furnizate de catre Ministerul Sanatații, are in acest moment o rata de infectare de 0,92 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore a fost confirmat doar un singur caz de COVID la nivel de județ, numarul total de imbolnaviri fiind acum de 51.649. Sunt județe,…

- Ultimele date primite de la Ministerul Sanatații legate de evoluția cazurilor de coronavirus la nivelul județului Maramureș ne arata ca avem o creștere a ratei de infectare la nivel de județ. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 66 de noi cazuri de COVID, rata de infectare fiind acum de 0,69 la…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.044 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 .792 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou…

- Un caz de COVID-19 in care este implicata o noua subvarianta Omicron, BA.5.2.1, a fost descoperita in orasul Shanghai, a anuntat duminica la un briefing un oficial chinez care a atras atentia asupra complicatiilor cu care se confrunta China pentru a tine pasul cu noile mutatii in contextul politicii…

- 11 iunie 2022, COVID-19 in Alba. O noua infectare și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 11 iunie 2022, COVID-19 in Alba. O noua infectare și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, sambata, 11 iunie 2022, s-a inregistrat un caz nou de infectare cu COVID-19…

- Un numar de 427 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 46 mai multe fata de ziua anterioara. Au fost efectuate aproape 16.000 de teste, potrivit Ministerului Sanatatii. Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 588 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 14 mai putin fata de ziua anterioara. 67 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…