- „Candelele unitații naționale” reprezinta o tradiție menita sa-i atraga atenția lui Dumnezeu la durerea dezbinarii romanilor, spune Episcopul Antonie de Balți. Pe altarele unde slujește pentru prima data, ierarhul lasa cate o astfel de candela-simbol care sa arda mereu pentru unitatea romanilor.…

- Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale a lansat joi proiectul „Diaspora ortodoxa romana: misiune, provocari, perspective”. Proiectul este desfasurat in parteneriat cu Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Staniloae” (CDS) Paris și Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice…

- Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, și Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul Argesului si Muscelului, il au ca ocrotitor pe Sf. Ier. Calinic de la Cernica, cinstit duminica, 11 aprilie 2021. IPS Calinic al Sucevei și Radauților s-a nascut in…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași (USAMV) imbuteliaza, sub brand specific, propriul vin obținut de catre studenți in Ferma Didactica „Vasile Adamachi“. Stația micro pilot de vinificație din cadrul USAMV Iași are multiple avantaje, primul și cel…

- Cladiri emblematice prind contur cu ajutorul tehnologiei. Este vorba despre atractii din Iasi, realizate in miniatura, dar care respecta realitatea. Aceste machete vor fi trimise la targuri de turism din Romania si din strainatate, pentru a-i ispiti pe vizitatori, care poate vor fi convinsi astfel ca…

- Patru studenți voluntari din cadrul Facultații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași s-au alaturat echipei medicale de la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, anunța conducerea spitalului. „Este vorba despre patru studenți voluntari care au fost detașați la Spitalul «Prof. Dr. Eduard…

- Parintele Dosoftei Andrei a absolvit Seminarul Teologic "Sfantul Vasile cel Mare" din Iasi, iar apoi Facultatea de Teologie "Dumitru Staniloae" din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". In anul 2014 a fost hirotonit preot in Marea Britanie de Preasfintitul Ignatie, actualul Episcop al Husilor.…