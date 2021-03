Peste 66.600 de persoane înscrise pe listele de așteptare pentru vaccinare la centrele MApN Peste 66.600 de persoane s-au inscris pe listele de asteptare ale celor 56 de centre de vaccinare ale Ministerului Apararii Naționale, deschise incepand de luni pentru publicul larg. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de reprezentanții CNCAV. Pana miercuri, la ora 18.00, s-au inscris pe listele de așteptare ale celor 56 de centre de vaccinare ale Ministerului Apararii Naționale 66.623 de persoane. Centrele au fost deschise de luni și pentru populația generala. Centrul de vaccinare cu cele mai multe persoane inscrise pe lista de așteptare este in București, la Comandamentul Brigazii 1 Mecanizata,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

