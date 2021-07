Incepand din toamna acestui an, Sport Club Municipal Zalau va evolua și in Campionatul Național de juniori republicani, iar conducerea tehnica și administrativa a organizat o acțiune de selecție pentru alcatuirea grupelor de juniori republicani A și B. Interesul a fost major din partea copiilor salajeni, chiar și din afara județului, la acțiune participand și patru copii din județul Cluj. Peste 65 de copii au participat la acțiunea condusa de managerul Marius Pașca și de antrenorii Laurean Flonta și Alexandru Pop. “Ma bucur foarte mult ca am avut parte…