Peste 62.000 de cazuri de infecţii respiratorii raportate în ultima săptămână In saptamana 18 – 24 decembrie, au fost raportate 62.287 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), conform Institutului National de Sanatate Publica. Astfel, s-au inregistrat cu 19,9% mai putine cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (77.715) si cu 33,8% mai putine comparativ cu saptamana anterioara (94.047), scrie Agerpres. In saptamana 18 – 24 decembrie, s-au inregistrat 2.766 de cazuri de gripa clinica la nivel national, comparativ 2.685 cazuri in aceeasi saptamana a sezonului precedent si cu 1.230 inregistrate in saptamana precedenta. Cazurile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 18 - 24 decembrie, au fost raportate 62.287 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 19,9% mai putine cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (77.715) si cu 33,8%…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 18 - 24 decembrie, au fost raportate 62.287 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 19,9% mai putine cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (77.715) si cu 33,8%…

- 82 de cazuri confirmate si 21 probabile cu infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei boli, 6 iunie, si pana joi, a informat Institutul National de Sanatate Publica ( INSP ). Potrivit INSP, au fost inregistrate 12 decese in judetele: Bihor (1),…

- "In saptamana 16.10.2023 - 22.10.2023 (S42/2023) au fost raportate 86.267 cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 8,8% mai multe cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (79.270) si cu 3,2% mai multe cazuri comparativ cu saptamana…

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt au anuntat, joi, ca procurorii cerceteaza trei inculpati, persoane fizice, 24 de suspecti, persoane fizice si 26 de suspecti, persoane juridice, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, obtinere ilegala…

- Trei persoane cu varste cuprinse intre 34 și 67 de ani au fost reținute in urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc pe 24 octombrie in mai multe județe din țara, inclusiv in București. „Din cercetari a reieșit faptul ca, incepand cu luna ianuarie 2020, persoanele in cauza ar fi procedat la preluarea…

- Polițiștii și procurorii fac zeci de percheziții, marți dimineața, in București și 13 județe, la un grup care a obținut in ultimii trei ani fonduri publice pe baza unor documente false.Potrivit IGPR, in aceasta dimineața, 24 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- Asociația Colecționarilor de Arme din Romania a organizat in data de 30 septembrie 2023 cea mai așteptata intalnire a anului pentru toți pasionații de arme și militaria. Evenimentul a fost gazduit cu generozitate de poligonul “Hunting Fun” din Buhuși. Colectori și entuziaști din toate colțurile țarii,…