Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Peste 60.000 de firme au fost radiate in Romania in perioada ianuarie – noiembrie 2023, arata datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in București, Cluj, Constanța, Timiș și Iași, iar…

- Potrivit ONRC , in Romania, in primele 11 luni din 2023 au fost radiate peste 60.000 de firme , mai putine fata de perioada similara a anului 2022. Un numar de 60.013 de firme au fost radiate la nivel national, in primele 11 luni din 2023, cu 8,38% mai putine comparativ cu perioada similara a anului…

- Politia Romana anunta ca, de la 1 ianuarie 2024, sistemul informatic de monitorizare electronica va fi extins in 20 de judete, printre care și Brașovul. In prima etapa, de la 1 octombrie 2022, sistemul a fost operatinalizat in Bucuresti si in judetele Iasi, Mures si Vrancea. 3.320 de instrumente de…

- Un numar de 47.854 de firme au fost radiate la nivel national in primele noua luni din 2023, cu 7,9% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna septembrie 2023 celor 3,5 milioane de copii au insumat peste 1,042 miliarde de lei, iar suma medie platita a fost de 297,07 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres.…

- 15 județe și municipiul București sunt vizate, sambata, 4 noiembrie, de o avertizare cod galben de vreme instabila, cu vant puternic și averse, incepand de la ora 10.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Vizate de atenționarea cod galben de ploi torențiale…

- Un numar de 103 cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul perioadei de supraveghere si pana in 26 octombrie, 82 fiind confirmate. Totodata, au fost raportate 12 decese din aceasta cauza, arata Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit Institutului…

- 82 de cazuri confirmate si 21 probabile cu infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei boli, 6 iunie, si pana joi, a informat Institutul National de Sanatate Publica ( INSP ). Potrivit INSP, au fost inregistrate 12 decese in judetele: Bihor (1),…